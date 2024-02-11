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حاولت قتل طفلين في المنزل.. وضعت لهما السمّ وهذا ما حدث!

Lebanon 24
11-02-2024 | 00:00
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تواجه امرأة تدعى غيلومول جورج، 38 عامًا، تهمًا خطيرة في مدينة برايتون البريطانية، حيث اُتهمت بمحاولة قتل طفلين صغيرين في المنزل.

 

ووفق موقع "ديلي ميل"، فقد مثلت السيدة جورج أمام المحكمة في هانترز واي، حيث وُجهت لها تهمتين بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمتين بوضع السم بقصد تعريض الحياة للخطر أو تكدير سلامة طفلين.

 

وتم العثور على السيدة جورج برفقة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و13 عامًا في منزل بأوكفيلد، شرق ساسكس، يوم الخميس. تم اعتقالها بشكل لاحق بشبهة تورطها في تناولهما مادة سامة قد تكون المسؤولة عنها.

 

وتُعتبر حالة الطفلين مستقرة حاليًا بعد نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. تم تأجيل جلسة المحكمة للسيدة جورج، حيث يُفترض أن يتم تحديد مصيرها القانوني في ضوء التحقيقات الجارية.

 
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( lbc)
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