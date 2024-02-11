طعنها في رقبتها.. قتل زوجته ثم اتّصل بالشرطة وهذا ما قاله لهم!

في جريمة مروعة، اعترف رجل بقتل زوجته البالغة من العمر 19 عامًا بعد أن طعنها في رقبتها في منزلهما ثم اتصل برقم الطوارئ.

وكان ساهيل شارما، 24 عاما، رهن الاحتجاز أمام محكمة كينغستون كراون يوم الخميس، حيث أقر بأنه مذنب في جريمة قتل ميهك شارما في كرويدون، جنوب لندن.

وفي يوم 29 تشرين الأول من العام الماضي، اتصل ساهيل شارما خلال المساء هاتفيا بالشرطة وأخبر عامل الهاتف أنه قتل زوجته في منزلهم الواقع على طريق آش تري واي.

وفي العنوان، وجد الضباط السيدة شارما غير مستجيبة. لقد تعرضت لإصابات كارثية بالسكين في رقبتها، وعلى الرغم من جهود المسعفين في مكان الحادث، إلا أنه تم إعلان وفاتها بعد حوالي 20 دقيقة.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على شارما في نفس المحكمة في 26 نيسان.

( lbc)