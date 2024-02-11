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جراحة "روبوتية" أنهت حياة مريضة سرطان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-02-2024 | 04:30
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حدث روبوت جراحي ثقبًا في الأمعاء الدقيقة لامرأة من ولاية فلوريدا الأميركية أثناء إجراء عملية جراحية لها، مما أدى إلى حدوث تسرب داخلي أدّى إلى وفاتها، حسبما زعم زوجها في دعوى قضائية.

 

وتوفيت ساندرا سولتزر، 78 عاما، من بوكا راتون، في عام 2022 بعد إجراء عملية جراحية لعلاج سرطان القولون التي أصيبت بها في العام السابق، والتي تم إجراؤها باستخدام روبوت "دافنشي".

 

ويتم تنشيط الآلة ذات الأذرع الأربعة بواسطة طبيب يقوم بتشغيل الكاميرا وجراح يتلاعب بأذرع الروبوت من وحدة التحكم باستخدام عصا التحكم ودواسات القدم.

 

لكن الدعوى تزعم أن هناك خطأ سمح للطاقة الكهربائية الضالة المنبعثة من الأذرع الآلية المستخدمة في قطع أنسجة الجسم وحرق أعضائها الداخلية دون علم الفريق الجراحي.

 

وأضافت الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها روبوتات دافنشي في ضرر لا مبرر له، قائلة إن الشركة التي تقف وراء الجهاز، Intuitive Surgical Inc، "تلقت أيضًا الآلاف من التقارير عن الإصابات والعيوب".

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