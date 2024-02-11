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منوعات
العثور على قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية قرب مطار!
Lebanon 24
11-02-2024
|
12:20
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اكتشف فريق بناء في ولاية فلوريدا الأميركية، قنبلة خاملة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، يُرجح أنها كانت باقية في مطار عسكري سابق منذ عقود، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقرر خبراء قنابل من مقاطعة سيتروس وماكديل، الثلاثاء، أن القنبلة كانت خاملة.
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وتم العثول على القنبلة، وهي من طراز M-65 بالقرب من مطار بروكسفيل تامبا باي (BKV)، بينما كان فريق العمل يقوم ببناء ما سيصبح كلية ويلتون سيمبسون التقنية.
وقال عمدة مقاطعة هيرناندو، آل نينهاوس، "لأنها صدئة ومتحللة للغاية"، ولذلك لم تكن هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت "حية أم خاملة".
واستخدم مطار بروكسفيل العسكري، وقاعدة ماكديل الجوية في تامبا، ومطار درو العسكري، بدءا من عام 1942، لتدريب الطيارين والأطقم الأرضية خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك أسراب القنابل. (الحرة)
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