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منوعات
بالفرن بدلا من السرير... أم تنهي حياة طفلتها بطريقة "جنونية"
Lebanon 24
11-02-2024
|
16:09
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قال المدعي العام الأميركي إن طفلة توفيت بعد أن وضعتها والدتها "عن طريق الخطأ" لتنام في الفرن.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اتُهمت ماريا توماس، من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة طفل للخطر.
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واستجابت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة لبلاغ عن طفلة رضيعة لا يتنفس ومصابة بحروق واضحة.
وتم إعلان وفاة الطفلة في مكان الحادث.
وقالت الشرطة إن أحد الشهود أخبر المسعفين أن الأم وضعت الطفلة لتأخذ قيلولة ووضعتها عن طريق الخطأ في الفرن بدلا من سريرها.
ولم يوضح كيف تم ارتكاب هذا الخطأ.
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