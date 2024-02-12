Advertisement

منوعات

فيديو يُثير بلبلة.. حجز التذاكر بالدولار!

Lebanon 24
12-02-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1163286-638433182378324912.png
Doc-P-1163286-638433182378324912.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار فيديو متداول لغطاً كبيراً بين المصريين لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حجز تذاكر على خطوط "مصر للطيران" بالدولار بدلاً من الجنيه المصري.

فقد بدأت البلبلة إثر تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لفتاة تدعى سارة تشكو من تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية بسبب رغبة الأخيرة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة وهي الدولار.
Advertisement

وأضافت الشابة التي يتابعها مئات الآلاف على انستغرام وتيك توك أنها واجهت تعنتاَ آخر من البنك حيث رفض مسؤوله منحها الدولارات المطلوبة لحجز تذكرتها.

وأثار الفيديو حالة من الصخب والجدل والتساؤلات حول سبب إصرار الشركة المصرية على حجز التذاكر بالدولار رغم علمها بصعوبة الحصول عليه من المصارف في الفترة الأخيرة.

الشركة توضح
إلا أن الشركة ردت سريعاً وأصدرت بياناً مساء أمس الأحد كشفت فيه الحقيقة. وذكرت بأنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني في البلاد، التي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر إلى الوجهات الخارجية بالعملة المحلية أي الجنيه المصري.

كما أوضحت أن التعليمات تنص كذلك على عدم إصدار أي تذاكر من داخل البلاد للرحلات التى تبدأ من خارجها.

يأتي هذا فيما قيدت عدة مصارف محلية الحد من سقف السحب بالدولار في البلاد منذ تشرين الأول الماضي، بعد مواجهتها ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء، بفعل خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2024-02-12
02:00 | 2024-02-12
23:00 | 2024-02-11
16:09 | 2024-02-11
15:15 | 2024-02-11
12:20 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24