فيديو يُثير بلبلة.. حجز التذاكر بالدولار!

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أثار فيديو متداول لغطاً كبيراً بين المصريين لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حجز تذاكر على خطوط "مصر للطيران" بالدولار بدلاً من الجنيه المصري.فقد بدأت البلبلة إثر تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لفتاة تدعى سارة تشكو من تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية بسبب رغبة الأخيرة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة وهي الدولار.وأضافت الشابة التي يتابعها مئات الآلاف على انستغرام وتيك توك أنها واجهت تعنتاَ آخر من البنك حيث رفض مسؤوله منحها الدولارات المطلوبة لحجز تذكرتها.وأثار الفيديو حالة من الصخب والجدل والتساؤلات حول سبب إصرار الشركة المصرية على حجز التذاكر بالدولار رغم علمها بصعوبة الحصول عليه من المصارف في الفترة الأخيرة.الشركة توضحإلا أن الشركة ردت سريعاً وأصدرت بياناً مساء أمس الأحد كشفت فيه الحقيقة. وذكرت بأنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني في البلاد، التي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر إلى الوجهات الخارجية بالعملة المحلية أي الجنيه المصري.كما أوضحت أن التعليمات تنص كذلك على عدم إصدار أي تذاكر من داخل البلاد للرحلات التى تبدأ من خارجها.يأتي هذا فيما قيدت عدة مصارف محلية الحد من سقف السحب بالدولار في البلاد منذ تشرين الأول الماضي، بعد مواجهتها ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء، بفعل خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.(العربية)