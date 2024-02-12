دب قطبي يغفو على الجليد.. صورته تفوز بهذه الجائزة

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استطاعت صورة لدب قطبي ظهر يغفو على قطعة جليدية التقطها المصور نيما ساريخاني ان تفوز بجائزة "اختيار الجمهور لأفضل مصور للحياة البرية"، وتم وضعها في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.وقال ساريخاني: "لقد أثارت هذه الصورة مشاعر قوية لدى الكثيرين. وفي حين أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر الذي نواجهه، أتمنى أن تلهم هذه الصورة أيضا الأمل بحل الأزمة".الدكتور دوغلاس غور مدير متحف التاريخ الطبيعي قال عن الصورة: "تمثيل مرئي للآثار المدمرة لارتفاع درجة حرارة المناخ وفقدان الموائل".