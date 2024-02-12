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أغرب فندق بالعالم مصنوع من "الملح"... أين يقع؟

Lebanon 24
12-02-2024 | 10:21
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يعتبر فندق "بالاسيو دي سال"، الذي يعني "قصر الملح"، من بين أغرب الفنادق في العالم، إذ تم تصميمه بالكامل باستخدام الملح.
 
ويقع الفندق بالقرب من سلسلة جبال الأنديز في أميركا الجنوبية، على أكبر مسطح ملحي على وجه الأرض، إذ بني على شواطئ سالار دي أويوني، وهي بحيرة جافة في بوليفيا تعود إلى ما قبل التاريخ، حيث خلقت صحراء ملحية تبلغ مساحتها 4000 ميل مربع.
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استُخدم لبناء الأثاث والجدران والأرضيات والمنحوتات، والتصميم الداخلي، 10 آلاف طن من الملح.
وتم نحت الأعمدة والجدران داخل الفندق من الطوب الشاحب المرتكز على الملح، كما أن الأرضيات مغطاة بنوع من الرمل المصنوع من الملح، بالإضافة إلى أن الأريكة البيضاوية الكبيرة باللون الأبيض منصوعة من الملح.


كما أن الجزء الخارجي من المبنى مصنوع من نفس المادة، التي تم الحصول عليها من شقة الملح على بعد أمتار قليلة، بالإضافة إلى ان السقف يتألف من قباب مالحة.
ويضفي الفندق لمسة فريدة على تجربة الطعام، إذ تتضمن قائمة المطعم "أطباقًا مالحة" باستخدام لحم اللاما ولحم الضأن والدجاج.

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