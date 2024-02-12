الحمل

ترتاح إلى وجود زملاء مخلصين حولك، فترتفع معنوياتك تدريجياً وتطمئن هواجسك بسبب وقوف أحد الزملاء إلى جانبك

الثور

تنبّه جيدًا لمصاريفك، وخصوصًا أنّ أيّ خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنيًا، وثابر في سبيل تحقيق أهدافك

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الجوزاء

يعني هذا اليوم المميز نجاحاً مالياً غير متوقع، ما يذهل أرباب العمل والزملاء فيلتفون حولك داعمين

السرطان

يتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابه، وتسعى لتغطية العجز في ميزان المدفوعات

الأسد

تكون هذا اليوم في قمة الراحة النفسية والإبداع المتميز وتبدأ السير بطريق جديد لتحقيق أحلامك المهنية، وربما تشغلك قضية توفق في إيجاد أفضل الحلول المناسبة لها

العذراء