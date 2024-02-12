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اكتشاف مثير.. العثور على بيضة لا تزال صالحة منذ العصر الرومانيّ(صورة)

Lebanon 24
12-02-2024 | 23:25
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وثّق تحليل حديث بيضة مرقطة يعود تاريخها إلى العصر الروماني، أي حوالي 1700 عام تحتوي على صفار وبياض سائل بداخلها سليماً، في بيريفيلدز بالمملكة المتحدة، حيث تم نقلها مؤخراً إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن لجمع آراء الخبراء 

ويبلغ عرض البيضة النادرة حوالي 4 سنتميترات وكانت موجودة في حفرة مغمورة بالمياه إذ يعتقد أن ذلك ساعد في الحفاظ عليها بشكل لا يصدق.

وأجرت دانا جودبورن براون، عالمة الآثار في DGB Conservation، فحصاً مقطعياً دقيقاً على البيضة، والتي أكدت أنها لا تزال مليئة بالسائل وفقاعة هواء، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت البيضة واحدة من أربع بيضات تم اكتشافها أثناء عمليات التنقيب في بيريفيلدز بين عامي 2007 و2016 قبل إنشاء منطقة سكنية جديدة.

وكانت هذه القطع جزءاً من مجموعة "استثنائية" من العناصر، والتي تضمنت أيضاً سلة منسوجة وأواني فخارية وعملات معدنية وأحذية جلدية وعظام حيوانات.
 
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مع ذلك، انكسرت ثلاث بيضات وأطلقت "رائحة كريهة قوية من البيض الفاسد"، والتي وصفها الحاضرون بأنها "لا تُنسى" و"مليئة بالكبريت بشكل لا يصدق".
وقالت هيئة أكسفورد للآثار، التي أشرفت على عمليات التنقيب، إن شخصا ما ربما وضع البيض داخل السلة وفي بئر روماني من أجل الحظ السعيد، مثلما هو الحال مع آبار التمنيات اليوم.

وفي المجتمع الروماني، كان البيض يرمز إلى الخصوبة والولادة، لذلك ربما كان مرتبطًا بطريقة ما بشيء آخر تم وضعه هناك في نفس الوقت.(العربية)

المصدر: العربية
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