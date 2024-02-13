بعد غشه في اختبار القيادة... نزع سماعات الأذن من أذن شاب ايطالي

نُقل شاب تقدم للحصول على رخصة قيادة في إيطاليا إلى المستشفى، وأزيلت السماعة التي استخدمها للغش أثناء اختبار قانون المرور من فتحة أذنه، خلال الامتحان في مقاطعة كومو، بالقرب من ميلانو، بعدما أثار أداء المرشح شكوك الممتحنين النظريين الذين اكتشفوا أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، كان يحمل سماعة أذن صغيرة موصولة بهاتفه المحمول وكاميرا صغيرة مخبأة داخل سترته، وقد سمح له هذا الجهاز بالتواصل مع شريكه الذي كان بإمكانه رؤية الورقة التي تحتوي على الأسئلة، وإخباره بالإجابات الصحيحة، وبعد إبلاغها من قبل الممتحن عند وصوله، كشفت الشرطة الإيطالية الحيلة التي استخدمها المرشح لاجتياز الامتحان عن طريق الاحتيال ونقلته إلى المستشفى، وقالت الشرطة في بيان لها إن "تدخل الطبيب كان ضرورياً لإزالة سماعة صغيرة خطيرة كانت مخبأة في قناة أذنه لتجنب الإضرار بسمعه"، وبعد خروجه من المستشفى، تم توجيه تهمة قانونية للشاب وصادرت الشرطة معداته.

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