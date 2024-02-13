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موقف بطولي على رصيف.. رجل ساعد حاملا تتلوى ألما ونجح في توليدها

Lebanon 24
13-02-2024 | 09:08
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صادف مهاجر جزائري غير شرعي في فرنسا،وهو أب يبلغ من العمر 45 عامًا، موقفا مفاجئا في باريس، لكنه تعامل معه بكل إنسانية وشجاعة.

وفي التفاصيل، وأثناء مغادرته لتوصيل طلب بيتزا الأسبوع الماضي، وجد امرأة كاميرونية تتلوى من الألم في منتصف الشارع في باريس، بعدما شعرت الحامل بالتقلصات وقررت الذهاب إلى المستشفى بمفردها.
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وحين رأى حالة المرأة، لم يتردد الجزائري وهو أيضاً رجل إطفاء سابق في الجزائر، لحظة في التوقف لمساعدتها وإبلاغ خدمات الطوارئ لنقل الأم إلى المستشفى، بل إن خبرته المهنية، مكنت رابح من مساعدة المرأة المعنية أثناء ولادتها على الرصيف حتى قبل وصول المساعدة.

وعقب ذلك انتشرت صورة البادرة الشجاعة لهذا الجزائري على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الرجل وهو يحمل الطفل بين ذراعيه.

وقال رابح "من دواعي سروري الكبير اليوم أن أقوم بعمل إغاثة. من خلال الترحيب بطفل رضيع على الرصيف. أحسنت أيتها الأم الشجاعة وتهانينا".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة وإنسانية رابح وطالب بعضهم بمكافأة الرجل، وتسوية أوضاعه. (العربية)
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