فقد بصره بأغرب طريقة.. شرب الكحول ثم نام: وهكذا حلّت الكارثة!

أصيب رجل في تايوان بفقدان دائم للرؤية في إحدى عينيه بعد ليلة من الشرب المفرط للكحول والنوم بشكل غير صحي، ما أدّى إلى مواجهة مشكلات خطيرة في صحته.

وقد توجّه المريض، البالغ من العمر 44 عامًا والذي لم يتم الكشف عن اسمه، إلى غرفة الطوارئ في مدينة بوزي بتايوان بعد أن شعر بفقدان الرؤية وألم شديد في عينه اليسرى لمدة ثلاثة أيام.

وذكر المريض أن الأعراض بدأت بعد خروجه لتناول الكحول وتناول دواء للأرق. خلال فترة من اللاوعي، نام المريض بوضعية تضغط على العين المصابة، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية.

عند فحصه من قبل الأطباء، تبين أن حدقة العين اليسرى لا تتحرك ولا تستجيب للضوء، وكشفت التحاليل عن شلل عضلات العين وانتفاخها. وقد وجد الأطباء أن الضغط على العين تسبب في تمزق الأوعية الدموية تحت الملتحانية، مما أدى إلى حدوث نزيف وتورم في الأنسجة المحيطة بالعين.

وتم تشخيص المريض بالاعتلال العصبي البصري الإقفاري (ION) واعتلال الشبكية والمشيمية، وهي حالة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى العصب البصري. ويؤدي ذلك إلى فقدان الرؤية، وعلى الرغم من أن الأيونات تسبب فقدانًا دائمًا للرؤية، إلا أن المرضى قد يحتفظون ببعض الرؤية المحيطية.

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ويشير الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والسكري يكونون أكثر عرضة للاصابة بالأيونات، نظرًا لتأثيرها السلبي على الدورة الدموية.