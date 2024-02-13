يقف على رجليه كالانسان... فيديو جديد لدب يثير ضجة في تايوان

بعد أن أثار الدب الشمسي في حديقة حيوانات في الصين قبل الكثير من التساؤلات والحيرة عندما وقف كالإنسان على رجليه يلوح للزائرين.. ها هي المشهدية تتكرر وهذه المرة في تايوان.

فقد تم تصوير دب في حديقة حيوان في تايوان وهو يتجول ويستقبل الزائرين بطريقة مريبة تشبه البشر، ما أجبر إدارة الحديقة على التأكيد أنه دب وليس إنسانا بزي دب.

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لم يصدق الزائرون في حديقة حيوان شوشان في كاوشيونغ من تصديق أعينهم عندما اقترب منهم الدب الأسود، الذي يدعى بوبي. تم التقاط صور للحيوان الفضولي بالكاميرا وهو يقفز فوق جذع شجرة ويقف على رجليه الخلفيتين بينما كان ينظر إلى الأعلى خارج حظيرته وهو يلوح للمارة.





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فال البعض إن ثباته على قدمين وارتفاعه المماثل للإنسان يشير إلى كونه شخصًا يرتدي زيًا، لكن حديقة الحيوان رفضت هذه التكهنات، قائلة إن أي شخص لا يمكنه ارتداء بدلة فرو في درجات الحرارة المرتفعة.





ويأتي ذلك بعد أن أثيرت شكوك مماثلة حول الدببة في حديقة الحياة البرية الصينية العام الماضي، ما أثار جدلًا غاضبًا عبر الإنترنت حول ما إذا كانوا أشخاصًا يرتدون ملابس الدببة أم الدببة الحقيقية.

وأثار مقطع الفيديو الأخير لدب يشبه الإنسان، والذي تم تصويره في تايوان، تعليقات كثيرة بين مصدق وغير مصدق. وفقًا لحديقة الحيوان، أثار بوبي أيضًا نقاشًا في عام 2016 عندما بدأ السكان المحليون يقترحون لأول مرة أنه كان في الواقع إنسانًا يرتدي زيًا. ومع ذلك، أوضحت حديقة الحيوان أن الدببة السوداء التايوانية يمكنها الوقوف منتصبة في البرية.

في ذلك الوقت، أكد عمدة كاوشيونغ تشن جو أيضًا أن الحيوانات في حديقة حيوان شوشان حقيقية وليست أناسا. (العربية)