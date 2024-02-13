Advertisement

منوعات

يقف على رجليه كالانسان... فيديو جديد لدب يثير ضجة في تايوان

Lebanon 24
13-02-2024 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1164062-638434897652478266.jpeg
Doc-P-1164062-638434897652478266.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن أثار الدب الشمسي في حديقة حيوانات في الصين قبل الكثير من التساؤلات والحيرة عندما وقف كالإنسان على رجليه يلوح للزائرين.. ها هي المشهدية تتكرر وهذه المرة في تايوان.
فقد تم تصوير دب في حديقة حيوان في تايوان وهو يتجول ويستقبل الزائرين بطريقة مريبة تشبه البشر، ما أجبر إدارة الحديقة على التأكيد أنه دب وليس إنسانا بزي دب.
Advertisement
لم يصدق الزائرون في حديقة حيوان شوشان في كاوشيونغ من تصديق أعينهم عندما اقترب منهم الدب الأسود، الذي يدعى بوبي. تم التقاط صور للحيوان الفضولي بالكاميرا وهو يقفز فوق جذع شجرة ويقف على رجليه الخلفيتين بينما كان ينظر إلى الأعلى خارج حظيرته وهو يلوح للمارة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
فال البعض إن ثباته على قدمين وارتفاعه المماثل للإنسان يشير إلى كونه شخصًا يرتدي زيًا، لكن حديقة الحيوان رفضت هذه التكهنات، قائلة إن أي شخص لا يمكنه ارتداء بدلة فرو في درجات الحرارة المرتفعة.


ويأتي ذلك بعد أن أثيرت شكوك مماثلة حول الدببة في حديقة الحياة البرية الصينية العام الماضي، ما أثار جدلًا غاضبًا عبر الإنترنت حول ما إذا كانوا أشخاصًا يرتدون ملابس الدببة أم الدببة الحقيقية.
وأثار مقطع الفيديو الأخير لدب يشبه الإنسان، والذي تم تصويره في تايوان، تعليقات كثيرة بين مصدق وغير مصدق. وفقًا لحديقة الحيوان، أثار بوبي أيضًا نقاشًا في عام 2016 عندما بدأ السكان المحليون يقترحون لأول مرة أنه كان في الواقع إنسانًا يرتدي زيًا. ومع ذلك، أوضحت حديقة الحيوان أن الدببة السوداء التايوانية يمكنها الوقوف منتصبة في البرية.
في ذلك الوقت، أكد عمدة كاوشيونغ تشن جو أيضًا أن الحيوانات في حديقة حيوان شوشان حقيقية وليست أناسا. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:58 | 2024-02-14
00:26 | 2024-02-14
23:00 | 2024-02-13
15:00 | 2024-02-13
12:43 | 2024-02-13
12:00 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24