16
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنانة تُثير الجدل خلال حديثها عن الزواج: "يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية"
Lebanon 24
14-02-2024
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الفنانة الأردنية ميس حمدان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أدلت برأيها عن فكرة الزواج، ضمن برنامج يذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وخلال لقائها ضمن البرنامج، صدمت الفنانة ميس حمدان جمهورها بتصريحاتها حول فكرة الزواج واقتراحها بأن يُحدّد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائماً، حيث قالت: "أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا". (العربية)
Advertisement
فنون ومشاهير
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها
Lebanon 24
إحدى أشهر الشركات تُعلن عن إفلاسها
14:53 | 2024-02-13
13/02/2024 02:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات "قاتلة" ستسخدمها إسرائيل قريباً في الحرب... من أين حصلت عليها؟
Lebanon 24
طائرات "قاتلة" ستسخدمها إسرائيل قريباً في الحرب... من أين حصلت عليها؟
12:00 | 2024-02-13
13/02/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
Lebanon 24
"عدوّ" غير متوقّع يُواجه الجيش الإسرائيليّ... من يُهاجمه في غزة؟
13:00 | 2024-02-13
13/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع.. مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات
Lebanon 24
حادث مروع.. مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات
15:55 | 2024-02-13
13/02/2024 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق إسرائيليّ على خطاب أمين عام "الحزب"... ما قِيلَ عنه لافت جدّاً
Lebanon 24
أوّل تعليق إسرائيليّ على خطاب أمين عام "الحزب"... ما قِيلَ عنه لافت جدّاً
14:30 | 2024-02-13
13/02/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:58 | 2024-02-14
مداهمة فندق شهير وتوقيف مديره... ومفاجأة كبيرة عما كان يحصل فيه
07:21 | 2024-02-14
وزارة من دون كهرباء!
07:15 | 2024-02-14
الموعد حُدِّدَ... هذا أوّل أيّام شهر رمضان
06:34 | 2024-02-14
بالفيديو... وزيرٌ أميركيّ سابق يرقص مع الجنود الإسرائيليين في غزة
06:06 | 2024-02-14
محتجون يلقون الروث أمام مصرف!
04:56 | 2024-02-14
أورثت بوتين لوحات فنية بملياري دولار.. هذه قصة نينا موليفا
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
14/02/2024 15:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
14/02/2024 15:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
14/02/2024 15:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24