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فنون ومشاهير

فنانة تُثير الجدل خلال حديثها عن الزواج: "يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية"

Lebanon 24
14-02-2024 | 05:53
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أثارت الفنانة الأردنية ميس حمدان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أدلت برأيها عن فكرة الزواج، ضمن برنامج يذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وخلال لقائها ضمن البرنامج، صدمت الفنانة ميس حمدان جمهورها بتصريحاتها حول فكرة الزواج واقتراحها بأن يُحدّد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائماً، حيث قالت: "أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا". (العربية)
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