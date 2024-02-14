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فنون ومشاهير

رجل أعمال... توقيف زوج "فاشينيستا" معروفة ما هي تهمته؟

Lebanon 24
14-02-2024 | 09:52
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً، تُفيد بإلقاء القبض على زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.⁣

وأوضح حساب يحمل اسم "شبكة الكويت" أن الصراف جرى إحالته إلى السجن المركزي بتهمة إصدار شيكات دون رصيد بمبالغ مالية ضخمة.⁣
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وادّعت إحدى الصفحات، أن فوز الفهد هي من تقدمت ببلاغ ضد زوجها، بعدما رفض إعادة 70 مليون دينار كويتي لها، كانت قد نقلتها لحسابه المصرفي لإبعاد الشبهات عنها في قضية غسيل الأموال، التي كانت ضمن المتهمين بها.⁣ (فوشيا)
 
 
 

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