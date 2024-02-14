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في دولة عربية.. عرض زواج فريد من نوعه والأول في العالم (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2024 | 13:10
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فاز الثنائي الروسي أناستازيا جيرفانوفا وديمتري ماسلينيكوف بفرصة قيام عرض زواج لا يُنسى على سطح مطار دبي الدولي (DXB)، في أول عرض زواج على سطح المطار في العالم.

 

وبدأت قصة الثنائي في ليلة رأس السنة بالصدفة، حيث زارت أنستازيا إمارة دبي كسائحة، والتقت برجل أحلامها، وفوّتت عمدًا رحلة عودتها إلى روسيا من أجل البقاء معه، وفق موقع "غولف بزنس".

 

وقامت أناستازيا وديمتري، اللذان تم اختيارهما من بين مئات المتقدمين، بتسلق سقف الكونكورس B في مطار DXB، وهو أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم، للتعبير عن حبهما أمام المناظر التي لا مثيل لها لأفق دبي. ( lbc)

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