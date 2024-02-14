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كيفية حمل الهاتف المحمول يمكن أن تكشف عن شخصيتك

Lebanon 24
14-02-2024 | 15:50
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يستخدم العديد من الأشخاص الهاتف المحمول بشكل يومى، وقد يفضل البعض حمله بطريقة معينة، وهذه الطريقة تشير إلى بعض الصفات الشخصية، فقد تؤكد أن الشخص جاد في تصرفاته أو متسرع وغيرها من الصفات الشخصية.

 

 اعرف صفاتك الشخصية من طريقة حملك الهاتف المحمول

 

حمل الهاتف المحمول بيد واحدة

 يفضل البعض حمل الهاتف المحمول بيد واحدة، سواء عند تصفح الأخبار أو التحدث مع الأشخاص، وهذا يشير إلى أن الشخص يتسم بالثقة بالنفس، ومستعد للمخاطرة بأى شيء ولكن بحكمة مما يساعده على تحقيق النتائج التي ينتظرها، ولكن في العلاقات العاطفية، يستغرق الكثير من الوقت لإقرار مصير العلاقة.

 
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حمل الهاتف المحمول بيد واحدة والتصفح بأصبع الإبهام اليد الثانية على الشاشة

 تشير هذه الطريقة في حمل الهاتف إلى أن هذا الشخص يتسم بالحكمة والذكاء والعقلانية، والميل إلى التفكير المنطقي، لذلك من الصعب خداعه، ولكن في أمور الحب يتخذ قرارات سريعة وغير مدروسة والتي تضر العلاقة وتؤدى إلى إنهائها.

 

حمل الهاتف المحمول بكلتا اليدين

 استخدام كلتا اليدين في التعامل مع الهاتف المحمول يدل على أن الشخص يتخذ قرارات سريعة دون دراستها ويمكنه التكيف مع الظروف المختلفة  والتصرف بفعالية في كافة الأمور، ولكن في علاقات الحب يفشل في التقرب من الشخص الذي يحبه وتحسين علاقته به بسبب حزمه، الأمر الذي قد يخيف شريكه المحتمل.

 

استخدام يد واحدة لحمل الهاتف والتصفح بسبابة اليد الثانية

 يتصف من يتبع هذه الطريقة في حمل الهاتف بالإبداع، والقدرة على إبتكار العديد من الأفكار المميزة، ولكن فى العلاقات العاطفية يتسم بالخجل حيث لا يستطيع الاعتراف بمشاعره بسهولة.

( اليوم السابع)
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