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برجك اليوم

Lebanon 24
14-02-2024 | 23:27
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الحمل
قد تضيّع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك أن تتحرك وتنجز أعمالك على أكمل وجه
الثور
أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والتروي والابتعاد عن البدء بجديد
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الجوزاء
قد تواجه بعض القلق بسبب وضعك المالي، لكن ذلك يساعدك على الانتباه أكثر
السرطان
يوم عمل أفضل من سابقه، وتكبر الشعبية وتبرز مواهبك الخلاّقة، ويبرز عمل فجأة ويحتل الأولويات في مفكرتك المهنية
الأسد
تختفي اليوم بعض الالتباسات وتتخلص من رواسب الماضي وتشرف على صفحة جديدة ومشرقة من التعامل مع الزملاء
العذراء
تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدة
الميزان
بعد وقت طويل من الانتظار، أحسم موقفك المتذبذب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك على المدى المنظور
العقرب
يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم
القوس
يوم تزداد فيه مشاعر المؤانسة والبهجة وسرعة الانتباه، وهناك مصلحة ذاتية تقوى قدر كاف من جميع أنواع المعلومات
الجدي
قد تتغيّر الأجواء فتتزوّد ديناميكية جديدة وتندفع نحو إنجاز بعض الأعمال وتعوّض عن تسويف سابق
الدلو
الحظوظ تتراجع عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، تخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل
الحوت
لا تراهن على صداقات ولقاءات عذبة تنعشك، ولكن لا تكن كثير التذمر بل عليك أن تتأقلم أكثر مع محيطك
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