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لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران.. شاهدوا ماذا حصل بين الركاب (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2024 | 00:35
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وقع قتال بالأيدي بين ركاب على متن طائرة تابعة لشركة أميركية كانت تحلق على ارتفاع عشرات الآلاف من الأمتار في الهواء، في مشهد متكرر للعنف المتبادل بين الأميركيين.

وتم تبادل اللكمات على الرحلة رقم 1288، التي غادرت أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي الاثنين الماضي، وفقا لموقع ميترو.

ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله على متن الرحلة المضطربة رجلا يقف أمام مقعد النافذة الأيمن ويضرب رجلا يرتدي قبعة بيسبول. ثم يرد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات بينما تقف امرأة بينهما.
 
 
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رجل آخر ومضيفة طيران يسحبان لاحقا رجل قبعة البيسبول بعيدا، بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".

وقال مسؤول لشركة ساوث ويست التي جرت فيها الحادثة، لوسائل الإعلام: "نحن نشيد بطاقمنا وعملائنا على احترافيتهم في (نزع فتيل) هذا الموقف".

وأضاف: "هبطت الرحلة بسلام في وجهتها المقررة، واستقبلت السلطات المحلية الرحلة عند وصولها".

وتم اعتقال الرجلين المشاركين في القتال عندما هبطت الطائرة. ولم يكن من الواضح ما إذا كان أي من الرجلين يواجه اتهامات.

وتأتي هذه الواقعة بعد ستة أشهر من اضطرار رحلة لنفس الشركة، كانت متجهة من فيلادلفيا إلى لاس فيغاس، إلى الهبوط في دنفر عندما اندلع قتال بين امرأتين على متن الطائرة بينما كانت الطائرة في الجو.(العربية)





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