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منوعات
بعد جدل بشأن خيانته لها.. امرأة تقطع عضو زوجها بسكين المطبخ!
Lebanon 24
15-02-2024
|
07:57
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نُقل رجل بشكل طارئ إلى أحد المستشفيات في البيرو، بعدما قطعت شريكته عضوه الذكري بسكّين أثناء نومه، على ما أفادت مصادر قضائية وطبية الثلاثاء.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت المدعية العامة في مكتب الإدعاء العام الإقليمي في شوتا في منطقة كاخاماركا (شمال) دارينكا لوسيو "ننتظر نتائج تقييمات الخبراء لتحديد دوافع الحادثة وملابساتها".
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وأشارت المصادر إلى عدم احتجاز المرأة البالغة 39 عاما لأنّ عليها الاهتمام بابنها البالغ ثلاثة أشهر.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن تقارير للشرطة أن الحادثة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع. فبعد جدل حصل بين الشريكين في شأن خيانة مزعومة، خلد الرجل الذي عاد إلى منزله في حالة سكر إلى النوم، قبل أن تحضر شريكته سكّيناً من المطبخ وتقطع عضوه الذكري.
ولفت مصدر طبي لوكالة فرانس برس إلى أنّ الرجل نُقل بشكل طارئ إلى مستشفى تشيكلايو الإقليمي في مقاطعة لامبايكي، وكان "يعاني من حالة بتر وتلقّى الرعاية الطبية اللازمة ودعماً نفسياً".
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