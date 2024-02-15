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منوعات
لعبة جمعتهما وانتقادات تلاحق حبهما: تريد المال السهل!
Lebanon 24
15-02-2024
|
10:00
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تواجه امرأة وقعت في حب رجل مشلول انتقادات لاذعة بصورة دائمة من المتابعين الذين يلمّحون إلى أنها تستغل وضع حبيبها للحصول على أمواله، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وفي التفاصيل، أُصيب "روكي" بالشلل بعدما كسر رقبته عندما كان في التاسعة عشرة من عمره أثناء مصارعة أحد أصدقائه، وعلى الرغم من أن الحادثة غيرت حياته إلى الأبد، إلا أنها ساعدته أيضًا في التعرف على حب حياته، "جاكلين"، التي كانت تعيش في أستراليا في ذلك الوقت.
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وبعد المواعدة عن بعد، قررت جاكلين الانتقال إلى الولايات المتحدة لتكون مع روكي، ومع ذلك، أثارت علاقة حبهما موجة من الكراهية حيث ادّعى المتابعون أن علاقتهما الرومانسية متصنعة ويتهمون جاكلين بالتخطيط للاستيلاء على ثروة حبيبها.
وعلى الرغم من العيش بعيدًا عن بعضهما البعض، وقع الثنائي في الحب عبر الإنترنت من خلال لعبة "فورتنايت"، وبحكم عملها كانت تسافر جاكلين بصورة دائمة من أستراليا نحو الولايات المتحدة ولكن بعد انتشار وباء كوفيد-19، لم يتمكنا من رؤية بعضهما البعض.
وقالت جاكلين إن علاقتها بروكي لم تكن سهلة، إذ اتهمها محيطهما الاجتماعي بأنها تريد المال السهل.
والملفت في الأمر هو ازدياد تعلّق روكي بجاكلين كلّما ازدادت الكراهية تجاه علاقتهما الرومانسية، ويصر الثنائي على المضي قدمًا لإثبات مدى قوة حبهما.
المصدر: lbc
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