Advertisement

منوعات

لعبة جمعتهما وانتقادات تلاحق حبهما: تريد المال السهل!

Lebanon 24
15-02-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1164632-638436089536872971.jpg
Doc-P-1164632-638436089536872971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجه امرأة وقعت في حب رجل مشلول انتقادات لاذعة بصورة دائمة من المتابعين الذين يلمّحون إلى أنها تستغل وضع حبيبها للحصول على أمواله، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أُصيب "روكي" بالشلل بعدما كسر رقبته عندما كان في التاسعة عشرة من عمره أثناء مصارعة أحد أصدقائه، وعلى الرغم من أن الحادثة غيرت حياته إلى الأبد، إلا أنها ساعدته أيضًا في التعرف على حب حياته، "جاكلين"، التي كانت تعيش في أستراليا في ذلك الوقت.
Advertisement

وبعد المواعدة عن بعد، قررت جاكلين الانتقال إلى الولايات المتحدة لتكون مع روكي، ومع ذلك، أثارت علاقة حبهما موجة من الكراهية حيث ادّعى المتابعون أن علاقتهما الرومانسية متصنعة ويتهمون جاكلين بالتخطيط للاستيلاء على ثروة حبيبها.

وعلى الرغم من العيش بعيدًا عن بعضهما البعض، وقع الثنائي في الحب عبر الإنترنت من خلال لعبة "فورتنايت"، وبحكم عملها كانت تسافر جاكلين بصورة دائمة من أستراليا نحو الولايات المتحدة ولكن بعد انتشار وباء كوفيد-19، لم يتمكنا من رؤية بعضهما البعض.

وقالت جاكلين إن علاقتها بروكي لم تكن سهلة، إذ اتهمها محيطهما الاجتماعي بأنها تريد المال السهل.

والملفت في الأمر هو ازدياد تعلّق روكي بجاكلين كلّما ازدادت الكراهية تجاه علاقتهما الرومانسية، ويصر الثنائي على المضي قدمًا لإثبات مدى قوة حبهما.
المصدر: lbc
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:07 | 2024-02-15
09:30 | 2024-02-15
08:55 | 2024-02-15
08:30 | 2024-02-15
07:57 | 2024-02-15
04:42 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24