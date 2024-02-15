"زوجتي تغيّرت بعد الولادة"... رجل يروي معاناته

كشف رجل أميركي عن معاناته مع زوجته التي يحبها كثيرًا ولكنها تغيرت بعد ولادة طفلهما على حد قوله، من الناحية الجنسية.

وفي التفاصيل، تزوج الرجل من حبيبة طفولته، وبلغت مدة زواجهما الـخمس سنوات، وما زال يشعر بالشرارة الأولى التي كانت تربطهما منذ اللقاء الأول، ولكن حياتهما الجنسية المثيرة اختفت بعد ولادة طفلهما.

وأضاف الرجل أنه على الرغم من أن زوجته كانت دائمًا رائعة، إلا أن جسدها بعد الولادة تغيّر جزريًّا، حيث اكتسبت وزنًا ملحوظًا، علمًا أن رغبته بتمضية الوقت معها ازدادت مع هذا التغير ولكنها لا تعطيه الكثير من الوقت بسبب انشغالها مع أمور الطفل.

وتابع الرجل بالقول إنه يشعر أحيانًا أن السيطرة على مشاعره مستحيلة وكأنه في فترة المراهقة من ناحية تدفق هرموناته، كاشفًا أن زوجته بالكاد في مزاج يسمح لها بممارسة العلاقة الحميمة.

وأوضح الرجل أن زوجته متعبة طوال الوقت، رغم أنهما يتناوبان في مراقبة ابنهما طوال الليل، كما يحاول جاهدًا أن يخطط لمواعيد غرامية ولكنها تقول دائمًا إنها متعبة، وعندما يمارسان العلاقة الحميمة تبدو وكأنها تقوم بعمل روتيني.

وفي هذا السياق، تركته تصرفات زوجته في حيرة، وجعلته يتساءل عما إذا كان قرار إنجاب الطفل متسرعًا.

( lbc)