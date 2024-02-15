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"وفاة مدمرة"... العثور على طفلة داخل بركة سباحة في الليل

Lebanon 24
15-02-2024 | 13:00
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 توفيت فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام في أعقاب حادث مأساوي داخل بركة سباحة مزدحم في مدينة أبردين باسكتلندا.

 

وتم نقل جيسيكا ريني، إلى مستوصف أبردين الملكي بعد أن واجهت صعوبة أثناء تواجدها في الماء في مجمع Get Active Northfield الرياضي ليل الاثنين.

 

وعلى الرغم من محاولات خدمات الطوارئ لإنقاذ حياتها، إلا أنها توفيت بعد وقت قصير.

 

وبدأت الشرطة الآن بإجراء التحقيقات لمعرفة ما حدث بالضبط.

 

وقد شعر بالمأساة جميع أنحاء مجتمع أبردين المحلي، حيث وصف السكان المحليون وفاة التلميذة بأنها "مدمرة" في منتصف عطلة نصف الفصل الدراسي بالمدرسة.

 

كما تم إنشاء صفحة لجمع التبرعات لدعم عائلة جيسيكا، وتم جمع ما يقرب من 10 آلاف دولار في 12 ساعة فقط.

( lbc)
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