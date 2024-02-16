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حادثة مقرفة على متن إحدى الطائرات.. الديدان تساقطت على رؤوس الركاب!

Lebanon 24
16-02-2024 | 00:09
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في حادثة غير متوقعة، كانت رحلة طيران تابعة لشركة دلتا من أمستردام في هولندا إلى ديترويت الأميركية مليئة ببعض الدخلاء، وهم الديدان الذين سقطوا على الركاب من صندوق الأمتعة العلوي بينما كانوا في الجو يوم الثلاثاء الماضي.
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وبحسب التقارير، فقد أتت هذه الحشرات من الأسماك التي قام أحد الركاب بتخزينها في أمتعته المحمولة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

"من الجميل حقًا أن تقضي ساعتين من أصل 8 ساعات مع طيران دلتا إلى أمستردام وتكتشف أن هناك أسماكًا فاسدة ويرقات تركب معنا،" غرّدت احدى الركاب وتدعى كيلسي في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين حول الرحلة من الجحيم.

وبحسب الركاب، فإن الراكب الذي كانت حقيبته مسؤولة عن الكارثة المثيرة للاشمئزاز تم احتجازه. وأضاف المنشور أن الحقيبة كانت مخصصة للحرق.

وقال راكب آخر: "كنت أنا وعائلتي في الصف مباشرة أمام الديدان... أخبرت السيدة التي كانت خلفنا المضيفات أن الديدان كانت تتساقط على رأسها... إنه لأمر مقرف، استدرت وكانت الديدان تتلوى على المقعد".

وتم نقل العائلة التي نشرت القصة على موقع Reddit نحو مقدمة الطائرة، وتم لف السمكة التالفة بالصحف.

وقال مستخدم آخر إنهم اضطروا إلى الانتظار يومًا إضافيًا للحصول على رحلة جديدة على شركة طيران أخرى.

ومنحت شركة الطيران للمسافرين 8000 ميل مجاني وتعويضًا عن غرفة الفندق وتذكرة ووجبة بقيمة 30 دولارًا في حالة تأخير الرحلة طوال الليل.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن طائرة دلتا خرجت من الخدمة للخضوع لتنظيف عميق.(LBCI)

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