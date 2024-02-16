"عليه أن يكسب هذا القدر من المال".. هذا شرط عارضة أزياء لمواعدة الرجال (صور)

عارضة أزياء اميركية تُدعى "كلوي أمور"، ادعت أنها تتلقى باستمرار رسائل، وهدايا وعروض زواج من الرجال المرتبطين والمهووسين بها، على الرغم من تخليها عن مواعدة الرجال إلى الأبد.



وتصدرت أمور عناوين الأخبار سابقًا من خلال مشاركتها خبر أنها لن تواعد أبدًا رجلاً يكسب أقل من مئتي ألف دولار سنويًا.

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وقالت الشابة البالغة من العمر 32 عامًا إنه على الرغم من أنها لا تحتاج إلى حبيب في حياتها، إلا أنها تحظى باهتمام "ملكي" من قبل معجبيها.



وكشفت أمور أن الرجال يتوسلون إليها لمنحهم فرصة ويغرقونها بالهدايا التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات من أجل الحصول على موعد معها، وذلك بناء على شروطها بأن يقدّموا لها أحذية، ملابس داخلية ومجوهرات فاخرة. (lbci)







