Advertisement

منوعات

"عليه أن يكسب هذا القدر من المال".. هذا شرط عارضة أزياء لمواعدة الرجال (صور)

Lebanon 24
16-02-2024 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1164893-638436717523636714.png
Doc-P-1164893-638436717523636714.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عارضة أزياء اميركية تُدعى "كلوي أمور"، ادعت أنها تتلقى باستمرار رسائل، وهدايا وعروض زواج من الرجال المرتبطين والمهووسين بها، على الرغم من تخليها عن مواعدة الرجال إلى الأبد.

وتصدرت أمور عناوين الأخبار سابقًا من خلال مشاركتها خبر أنها لن تواعد أبدًا رجلاً يكسب أقل من مئتي ألف دولار سنويًا.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
وقالت الشابة البالغة من العمر 32 عامًا إنه على الرغم من أنها لا تحتاج إلى حبيب في حياتها، إلا أنها تحظى باهتمام "ملكي" من قبل معجبيها.

وكشفت أمور أن الرجال يتوسلون إليها لمنحهم فرصة ويغرقونها بالهدايا التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات من أجل الحصول على موعد معها، وذلك بناء على شروطها بأن يقدّموا لها أحذية، ملابس داخلية ومجوهرات فاخرة. (lbci)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:48 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2024-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:34 | 2024-02-16
00:09 | 2024-02-16
23:00 | 2024-02-15
16:00 | 2024-02-15
14:17 | 2024-02-15
13:00 | 2024-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24