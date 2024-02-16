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طلبت منها والدتها أن تنجب طفلاً وتعطيه لشقيقتها.. ما القصة؟

Lebanon 24
16-02-2024 | 16:00
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شاركت شابة تبلغ من العمر 29 عامًا أنها ستتزوج في غضون خمسة أشهر، حيث تخطط هي وخطيبها لمستقبلهما معًا.

 

ولكن مع رغبة الزوجين في تكوين أسرة بعد وقت قصير من زواجهما، قال الرجل لخطيبته: "أتمنى أن تحمل شقيقتك بطفل قبلنا لمنع الدراما غير الضرورية في العائلة".

 

ومن جهتها، ردت والدة الشابة على هذا التصريح بالقول: "يمكنك أن تحملي بطفل وتعطيه لأختك".

 

وذكرت أنها كانت مزحة، لكن الزوجة انزعجت من حديث والدتها التي شعرت بأنه جدي، لأنها لم تكن المرة الاولى التي تقول فيها الوالدة والأخت هذا الكلام.

 

وذلك جعل المرأة تشك أنهما ناقشا الموضوع سوياً قبل طرحه عليها، علماً أن أختها البالغة من العمر 24 عامًا كانت متزوجة منذ خمس سنوات، وكانت تحاول إنجاب طفل من دون ولادة، ولكنها لا تريد القيام بالتلقيح الاصطناعي أو تأجير رحمها.

 
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( lbc)
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