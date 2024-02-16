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انتقلت للعيش في جزيرة.. وبعد أشهر عُثر عليها في هذه الحالة!

Lebanon 24
16-02-2024 | 13:40
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تقدمت السلطات في جزر شتلاند في اسكتلندا بتهمة القتل ضد رجل يدعى أرين بيترسون، يبلغ من العمر 39 عامًا، وذلك بعد العثور على جثة المواطنة الكندية كلير ليفيك، البالغة من العمر 24 عامًا، في منزلها في ساندنيس بعد أشهر قليلة من انتقالها إلى الجزيرة.

 

وتلقت فرق الطوارئ بلاغًا عن الحادثة يوم الأحد، بعد أن هرعوا إلى عقار في ساندنيس غرب الجزيرة بعد ظهر يوم الأحد.

 

وتم إغلاق المنطقة وطُلب من السكان المحليين الابتعاد عن المكان والبقاء في منازلهم أثناء إجراء التحقيقات.

 

وحضر المتهم، أرين بيترسون، إلى محكمة ليرويك شريف حيث تم توجيه الاتهام رسميًا بقتل كلير ليفيك. وقد تم احتجازه احتياطيًا بدون تقديم أي طلب. من المتوقع أن يظهر المتهم مرة أخرى أمام المحكمة خلال الأيام الثمانية المقبلة لمتابعة القضية.

 

كما وجدت الشرطة بقايا سيارة محطمة على جانب الطريق بالقرب من مكان إقامة الضحية.

 
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( lbc)
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