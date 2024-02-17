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منوعات
هذه الأبراج مُترددة ولا تعرف ماذا تريد.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
17-02-2024
|
03:00
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بعض الأبراج تتمتع بالجرأة بشكل ملحوظ، فيما البعض الآخر يكتفي بالسير مع التيار ولديهم صعوبة واضحة في اتخاذ القرارات ويفضلون طلب مشورة الآخرين بدلاً من ذلك. يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يستمروا في هذا الركود على الرغم من كل النصائح المقدمة لهم.
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تعرفوا إلى الأبراج التي تواجه مشكلة في اتخاذ أي قرارات حاسمة.
برج الجوزاء
يُعرف مولود الجوزاء بفضوله وقدرته على التكيف والتنوع. ومع ذلك، من الصعب جدًا عليه أن يتخذ قرارًا، فذلك لأنه غالبًا ما يرى العديد من المزايا والعيوب في جميع القرارات التي يجب اتخاذها. يجد نفسه مضطرًا إلى اتخاذ خيارات صعبة وبالتالي يواجه معضلات معقدة. ينبع هذا الاتجاه من حقيقة أنه بالنسبة له لا يوجد شيء أسود أو أبيض. وفي حين أن هذا الوضوح هو إحدى صفاته التي لا يمكن إنكارها، فهو أيضًا ما يمنعه من اتخاذ خيارات حازمة وواضحة ويجعله من أبراج لديها صعوبة واضحة في اتخاذ القرارات ولا تعرف ما تريد.
برج الميزان
يقدر مولود الميزان العدالة والانسجام ويشتهر بدبلوماسيته وقد يأخذ وقته في تقييم الخيارات والنظر في وجهات نظر مختلفة قبل اتخاذ القرارات. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يكون غير حاسمًا. يمتلك القدرة الكاملة على اتخاذ قرارات واضحة المعالم، لكنه لا يخاطر أبدًا إلا إذا شعر بأنه مجبر على القيام بذلك بحكم الضرورة أو طبيعة عمله. طبيعته العميقة تمنعه من اختيار أحد الجانبين ويفضل دائمًا البقاء على الحياد.
برج القوس
يشتهر مولود القوس بديناميكيته ويحب الذهاب إلى حيث تأخذه الرياح. يحب تجربة الأشياء من خلال التحرر من منظور ما يحبه وما يكرهه. من المستحيل بالنسبة له اتخاذ قرار عندما يكون كل خيار بمثابة وعد بتجربة جديدة. إنه من أبراج لديها صعوبة واضحة في اتخاذ القرارات ولا تعرف ما تريد، لأن هذا، في نظره، هو الموقف الذي سيقوده إلى تجربة حياة رتيبة. اتخاذ القرارات بالنسبة له يعني قتل العفوية التي يتوق إليها في الحياة اليومية.
برج الحوت
يعتبر مولود الحوت حالة خاصة عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار. ولسبب وجيه، سيكون على استعداد لقبول اختيار الشخص فقط من أجل مصلحته. سيكون أكثر من سعيد بالتضحية بسعادته حتى لو كان ذلك يعني مواءمة نفسه مع أشياء تتعارض مع طبيعته الأعمق. هو من أبراج لديها صعوبة واضحة في اتخاذ القرارات ولا تعرف ما تريد خاصًة إذا كان يأخذ في الاعتبار مشاعر الآخرين ورفاهيتهم. ومع ذلك، قد يكون أكثر حسمًا وحزمًا في جوانب مختلفة من حياته. (الجميلة)
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