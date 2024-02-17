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منوعات
أدخل بطاريات في عضوه التناسلي... وبعدها وقعت الكارثة! (صورة)
Lebanon 24
17-02-2024
|
04:00
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في حادثة غريبة، أصيب رجل أسترالي يبلغ من العمر 73 عامًا بصدمة بسبب حاجته لعملية جراحية عاجلة في مجرى البول بعدما علقت 3 بطاريات على شكل زر في عضوه الذكري.
وكان الرجل المجهول، الذي أصبحت "هوايته الشاذة" الآن مصدرًا لدراسة طبية مثيرة للاشمئزاز في تقارير حالة المسالك البولية في شهر آذار الفائت.
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وكتب الباحثون: "على حد فهمنا، هذه هي أول حالة تم الإبلاغ عنها لنخر مجرى البول من خلال إدخال بطارية الزر فيه"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.
وبحسب ما ورد، قام المريض بإدخال البطاريات مرات عدة من قبل من دون أن تعلق بالداخل.
وبعدما انتظر السبعيني 24 ساعة لطلب الرعاية الطبية، تحرك الأطباء بسرعة لإزالة الأجسام الغريبة لأن تآكلها يمكن أن يسبب نخرًا "موت أنسجة الجسم" خلال ساعتين فقط.
وبعد محاولات عدة غير ناجحة، لجأ الجراحون إلى استخدام الملقط، الذي أخرج البطاريات أخيرًا.
وأشارت الدراسة بشكل مروع إلى أن "كل البطاريات المستخرجة كانت مغلفة بمادة سوداء تشبه القطران".
لكن ذلك لم يكن نهاية الأمر. فبعد 10 أيام، عاد الرجل إلى المستشفى، وهو يشكو من تورم وإفرازات كريهة، مما دفع الأطباء إلى إجراء عملية جراحية له مرة أخرى.
وأشار الباحثون إلى أنه "تم إجراء شق في جلد العضو الذكري"، مضيفين أن "كمية كبيرة" من السوائل تسربت إلى الخارج.
وتحققت مخاوف الأطباء من إصابة الرجل "بدرجة واسعة من النخر"، وكان لا بد من إزالة جزء من مجرى البول.
وبعد تقييم العضو الذكري المتضرر بشدة، قرر الأطباء في نهاية المطاف أن الخيار الأفضل هو عدم إعادة ترميمه مرة أخرى.(lbci)
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