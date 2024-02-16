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برجك اليوم

Lebanon 24
16-02-2024 | 23:00
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الحمل
يحثك هذا اليوم على القيام بتغيير مهم في حياتك الشخصية، ومن المستحسن الاستفادة من هذه الأجواء الجيدة
الثور
تحولات سريعة في العمل ترتد ايجاباً على وضعك المادي والعائلي
الجوزاء
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لا تحكم بظواهر الأشياء، وعليك أن تتعرف على بواطن الأمور أولاً قبل أن تصدر قرارات تندم عليها لاحقاً، فلن يصلح ذلك مع منصبك القيادي
السرطان
مشاكل كبيرة سقطت فجأة من السماء عليك وعلى زملائك، القلق والتوتر لا يقدّم أيّ شيء سوى فشل أكثر وأكثر، بعكس ترتيب الأفكار بهدوء وروية، قد تجد فيه فائدة
الأسد
يعدك هذا اليوم بالأفراح والأسفار والمشاريع الحلوة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المهني
العذراء
تتخلص من التوتر قدر المستطاع، وهذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج، وتكمل حياتك المهنية بشكل طبيعي
الميزان
التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد
العقرب
يتعرض عملك للاختبار، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادراً على إظهار المعرفة السليمة، وتختبر أيضاً في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة،عليك الدفاع عن وجهة نظرك
القوس
عليك أن تكون أكثر وضوحاً في العلاقة بالآخرين، لئلا تترك مجالاً للشكوك واحتمالات التصادم
الجدي
قد تمرّ بأزمة داخلية وتعيد النظر في بعض القرارات أو العلاقات، وتلمس جوّاً من الفوضى والارتباك حتى لو لم تكن معنياً به
الدلو
تمتلئ حيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعاً استثنائية وتشعّ بشخصية مميّزة، وتبدو متزناً في خياراتك
الحوت
قد تحدث بعض المشاكسات في العمل اليوم من أحد الزملاء فحاول أن تعرف كيف تتعامل معها بحكمة
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