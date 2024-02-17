رغم العلاقة العاطفية الناجحة.. أسباب قد تؤدي إلى انفصال الحبيبين

يعتبر الإنفصال من الأمور الطبيعية التي قد تحدث حتى في حالة وجود حب كبير بين الطرفين، وفقًا لما ذكره موقع "Britght Side".

فما هي أبرز الاسباب التي قد تؤدي إلى ذلك؟

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حسب التقرير، فإن حتى أكثر النساء استقلالية تحتاج إلى الشعور بأنها يمكنها الاعتماد على شريك حياتها والوثوق فيه، سواء في الأمور البسيطة والمهام السهلة، وصولاً إلى الفترات الصعبة مثل فترات الحمل وفترات الأمومة.



وأضاف التقرير "أن تطلب من المرأة أن تكون دائمًا في حالة جيدة وفي مزاج جيد، وأن تطبخ طعامًا مميزًا، وتقرأ كتبًا ذكية، وأن تكون قادرة على التواصل مع أصدقائك هذه قائمة طويلة من المطالب، ألا تعتقد ذلك؟ إنه أمر متعب حقًا أن تضطر إلى تلبية متطلبات شخص ما باستمرار طوال الوقت".



من ناحية أخرى، فإن الشك المفرط وعدم الثقة والمحاصرة بالأسئلة التي تشبه التحقيقات وإزعاجها طيلة الوقت بالشكوك حول كل تعاملاتها هو طريق مختصر يقود إلى نهاية العلاقة، فهذه ليست أبدًا علامة على وجود علاقة صحية.



كذلك، فعندما تكون حزينا دائمًا وغير موافق على تجربة أشياء جديدة وترفض أي أفكار قد تعرضها عليك فمن الطبيعي أن تشعر شريكة حياتك بالإحباط والكآبة ويأتي الوقت الذي ستتركك فيه.

بالمقابل، إن العطاء دون الحصول على مقابل يعتبر علامة على علاقة غير صحية، لذلك يجب أن يعبر كل طرف عن مشاعره للآخر بالأقوال والأفعال.



من جهة أخرى، فإن المرأة لا تعتمد على الرجل الذي تبقى خططه معلقة في الهواء دائماً، كما أنه يكون مذبذب ويغير رأيه طوال الوقت.



وحين تكون خططك المستقبلية مختلفة أو تتناقض مع خططها، على سبيل المثال تكون هي تبحث عن عمل خارج البلاد ولكن أنت تخطط أنك لن تنتقل من مدينتك أو بلدك وتتطلع إلى بناء منزل صغير بحديقة جميلة قريبا من والديك، فهذا قد يؤدي إلى إنهاء العلاقة.(اليوم السابع)