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حاول قطع حنجرته بعد قتله.. هذا ما فعله الموظف بمدير مطعم شهير

Lebanon 24
17-02-2024 | 15:54
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مثل كافون إنغرام البالغ من العمر 31 عامًا أمام المحكمة، الجمعة، متهمًا بارتكاب جريمة قتل مروعة داخل مطعم "بيتزا هت" في جنوب ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية. 

ووفقًا لشكوى جنائية، فقد "أطلق إنغرام النار على مديره أليكس ستنغل في المطبخ، وحاول قطع حنجرته".
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وتم رصده بكاميرا مراقبة مطعم "تاكو بل" القريب وهو يكافح من أجل إحضار سلة المهملات التي تحمل جثة ستنغل إلى حاوية القمامة.(سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
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