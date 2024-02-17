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منوعات
الهند تهدد بمنع بريد بروتون في خطوة تثير الجدل
Lebanon 24
17-02-2024
|
23:00
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قالت شركة البرمجيات السويسرية التي تركز على الخصوصية بروتون إنها تلقت إشعارًا بمنع محتمل لخدمتها للبريد الإلكتروني في الهند بعد استخدامها في إرسال تهديدات بوجود قنابل إلى المدارس في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند.
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وأوضحت الشركة في بيان أنها تدين المنع المحتمل بصفته إجراءً مضللًا لا يؤدي إلا إلى إيذاء الناس العاديين.
وقالت بروتون: “يعد منع الوصول بمنزلة استجابة غير فعالة وغير مناسبة للتهديدات المبلغ عنها. لن يمنع ذلك المنع مجرمي الإنترنت من إرسال التهديدات باستخدام خدمة بريد إلكتروني أخرى، ولن يكون فعالًا إذا كان الجناة موجودين خارج الهند”.
وأصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية إشعارًا لمقدمي خدمات الإنترنت المحليين بمنع خدمة البريد الإلكتروني من بروتون بناءً على طلب شرطة تاميل نادو.
وذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن 13 مدرسة خاصة في تشيناي تلقت تهديدًا كاذبًا بوجود قنبلة.
وقال أشوك كومار، وهو ضابط شرطة كبير في جناح الجرائم الإلكترونية في ولاية تاميل نادو، إنه أرسل طلبًا إلى وزارة تكنولوجيا المعلومات لمنع الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني من بروتون.
وأضاف كومار أن بروتون لا تستجيب بطريقة مناسبة لما يتعلق بمشاركة تفاصيل المشتبه بهم الذين أرسلوا التهديدات بالقنابل.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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