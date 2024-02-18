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عائلة زوجها عذبتها بأبشع الطرق.. وتُركت في حالة غيبوبة

Lebanon 24
18-02-2024 | 01:00
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تم نشر الصورة الأولى لامرأة تعرضت لمعاملة سيئة وتُركت في حالة غيبوبة، حيث تم سجن أربعة من أفراد الأسرة بسبب إساءة معاملتها.

 

وكانت قد أُجبرت أمبرين فاطمة شيخ على تناول أدوية مؤذية من قبل زوجها وعائلته.

 

وتم إحضار المرأة البالغة من العمر 39 عامًا إلى المملكة المتحدة بعد زواج مرتب، وحصلت على دواء مضاد لمرض السكري من قبل زوجها "أصغر شيخ" ووالديه، عندما كانت في الثلاثين من عمرها، على الرغم من أنها لم تكن مصابة بالسكري.

 

وتسبب الدواء في إصابة دماغية كارثية، وتم سجن المسؤولين الأربعة عن ذلك، بعد أن سمعت المحكمة أن السيدة ظلت في حالة غيبوبة في المستشفى، ومن المرجح أنها "لن تتعافى منها أبدًا".

 

وتم غمرها كذلك بمادة كاوية، من المحتمل أن تكون سائل تنظيف.

 

وحُكم على أفراد الأسرة الأربعة بالسجن لمدة 23 عامًا جماعيًا بسبب معاملتهم السيئة لفاطمة. وحكم على أصغر شيخ، 31 عامًا، وخالد شيخ، 55 عامًا، وشابنام شيخ، 52 عامًا، وشاغوفا شيخ، البالغ من العمر 29 عامًا بتهمة الأذى الجسدي، حيث علمت المحكمة أن الضحية ستموت في النهاية نتيجة لما حدث لها.

( lbc)
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