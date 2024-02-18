رغم وفاته... زوج يرسل لزوجته في عيد الحبّ سنوياً هدية مميزة

قصة حب لا تُنسى تتجلى في طقوس عيد الحب لزوجين سابقين في ولاية كاليفورنيا، حيث يظل الزوج الراحل يعبر عن حبه سنويًا من خلال باقة زهور مُرسلة إلى زوجته الحية بدقة واهتمام.

وفي التفاصيل، تتلقى ديانا مافير، البالغة من العمر 77 عامًا، في عيد الحب من كلّ عام باقة من الزهور تصلها من زوجها الراحل جون، الذي فارق الحياة قبل أكثر من ست سنوات في تشرين الأول 2017.

وتعبر ماريلي هيرد، إحدى أطفال الزوجين الثلاثة، عن تلك اللحظات المؤثرة، حيث تقول: "يتم ترتيب تلك الباقة لتظهر سنويًا على عتبة بابها من قبل والدنا".

وتشير ديانا مافير إلى أنها وجون استمرا في الزواج لمدة 47 عامًا، ولكن قصتهما بدأت في المدرسة الثانوية عندما كانا في سن 16 عامًا.

وتعكس هيرد الفرح الذي يستمر جون مافير في إضفائه على حياة زوجته، وتقول: "عند وصول تلك الزهور، يمكنك أن ترى الابتسامة التي تظهر على وجهها. إنها فرحة لا تصدق تملأ قلبها. إنها تدرك أنها ليست وحدها".

وتصل نفس الباقة إلى عتبة باب مافير مع نفس البطاقة سنويًا، مما يعكس الاستمرارية والاهتمام الدائم من قبل جون حتى بعد رحيله.

( lbc)