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كعقاب له.. أم تضع طفلها في فرن ساخن

Lebanon 24
18-02-2024 | 04:00
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اتُهمت أم تبلغ من العمر 36 عاماً بمحاولة وضع أحد أطفالها في فرن ساخن كعقاب له.

 

وتم القبض على المرأة من تكساس في أميركا، بسبب إساءة معاملتها لزوجها وتعذيب أطفالها جسديًا وعاطفيًا.

 

وتم احتجاز "لول توب"، ووجهت إليها ست تهم تتعلق بالاعتداء الجسيم بسلاح مميت.

 

واتهمت ابنة توب والدتها بمحاولة شواء شقيقها البالغ من العمر 3 سنوات عمداً في فرن ساخن، قبل أن ينقذه شقيقه البالغ من العمر 10 سنوات في اللحظة الأخيرة.

 

وزُعم أن المرأة انتزعت قطعة من الخشب من إطار الباب في المنزل وضربت زوجها بها مرارًا وتكرارًا، بينما كان أطفالها الستة يراقبون الحادثة في حالة من الرعب. ويقال إن الهجوم تسبب في إصابات بليغة للزوج.

 

وقال المحققون إن الطفلين البالغين من العمر 3 و 4 سنوات كانت لديهما "ندبات تشبه جروح السكين" على أجسادهما. كما أن الاختبارات الكيميائية أظهرت أن الأطفال الـ6 يعانون من وجود الكوكايين في أنظمتهم.

 

وذكر أحد الأطفال أن والدته كانت تشرب الكثير من الكحول، وأنهم كانوا يقومون بتخبئة السكاكين في المنزل لمنع والدتهم من إيذائهم.

( lbc)
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