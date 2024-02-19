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بالفيديو... مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

Lebanon 24
19-02-2024 | 00:59
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كشف موقع "فوربس" أن الحذاء الرياضي الجديد الذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حقق نجاحا مبكرا عند طرحه للبيع.
وقال الموقع إن حذاء "ترامب شوز" نفد خلال ساعتين فقط، من إعلان بيعه على الموقع الرسمي للشركة التجارية الجديدة.
وكان ترامب قد أشار إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنا.



ويوفر الخط الذي أطلق عليه اسم "ترامب شوز"، 3 أنواع من الأحذية تأتي بشعار "لا تستسلم أبدا" وحرف "T"، ويبلغ سعر الزوج 399 دولارا.
 
وقال موقع "فوربس" إن الحذاء طرح منه ألف زوج فقط، ونفدت كلها في "أول ساعتين". (سكاي نيوز)
 
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