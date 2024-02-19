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حمام حراري مزخرف كالقصر وبعمدان مرتفعة في بودابست.. ما حقيقة الصورة؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 03:15
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مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لحمام حراري حقيقي في العاصمة المجرية بودابست.
إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة في الحقيقة مولدة عبر برنامج ذكاء اصطناعي.
ويظهر في الصورة أشخاص في بركة مياه وسط قاعة تصميمها يشبه العمارة الرومانية القديمة، وكقصر مزخرف وبعمدان مرتفعة.
وجاء في التعليقات المرافقة "أحد الحمامات الحرارية في العاصمة المجرية بودابست".
 
 
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حقيقة الصورة
وعلى الرغم من أن بعض المعلقين أشاروا إلى أن الصورة لا تمت إلى الواقع بصلة، فقد تداولها مستخدمون على أنها حقيقية.
وبالتفتيش عنها، أرشد البحث إليها منشورة في حساب على موقع إنستغرام متخصص في تصميم أعمال عبر برنامج ذكاء اصطناعي.
وأرفقت الصورة بتعليق ذكرت فيه البرامج المستخدمة لتصميم الصورة مثل "ميدجورني".


وهذه الصورة، وعلى غرار صور أخرى مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لحيوانات غريبة أو لمنازل أو أشكال هندسية، باتت تستخدم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع الإيحاء بأنها حقيقية بهدف حصد أكبر قدر ممكن من التعليقات والمشاركات، وقد سبق لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس أن فندت العديد منها.

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