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"كنتاكي" تثير غضب العرب مجدداً.. ما القصة؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 12:21
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أحدث منشور لسلسلة مطاعم "كي أف سي" - كنتاكي" جدلاً كبيراً على منصات التواصل، واعتبره البعض أنه ضد الفلسطينيين وسكان قطاع غزة الذين يعانون من الحرب الإسرائيلية عليهم.
ونشر حساب "كنتاكي" التابع لجزيرة أنتيغوا وباربودا، الواقعة في منطقة الكاريبي، منشوراً تضمن رسماً لخيمة بيضاء مع شعار "لا خيام هنا، فقط دجاج جيد ولذيذ جداً - #NoTentsJustChicken ".
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ومع انتشار المنشور على منصات التواصل، أبدى العديد من المستخدمين العرب والمناصرين للقضية الفلسطينية، غضبهم مما اعتبروه السخرية من المهجرين الفلسطينيين بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 
وناشد مستخدمو منصات التواصل على وجوب مقاطعة سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة كما يحصل مع شركات أخرى ذاع صيتها بالأشهر الماضية.
ويبدو أن منشور "كنتاكي" قد أسيء فهمه، إذ غاب على بال المستخدمين خارج جزيرة أنتيغوا، أن البلاد تشهد موجة من السخرية على شركة توزيع الكهرباء والمياه - APUA ، التي ناشدت متابعيها على منصات التواصل للعثور على خيمة ضخمة تابعة لها كانت فقدتها في الأيام الماضية وقالت إنها سرقت.
 
 
 

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