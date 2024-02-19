"أوبنهايمر" يكتسح البافتا.. حصد هذه الجوائز

حصد فيلم "أوبنهايمر" سبع جوائز، مكتسحاً حفل جوائز البافتا البريطانية، إذ تصدر العمل بأكبر عدد من الجوائز في حفل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) السنوي، منها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

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ايضا، حصل "أوبنهايمر"، وهو أحد أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في عام 2023، على جائزة أفضل ممثل التي ذهبت إلى كيليان ميرفي، الذي جسد شخصية عالم الفيزياء النظرية الأميركي جيه روبرت أوبنهايمر.





كما نال العمل جائزة أفضل ممثل مساعد التي حصدها روبرت داوني جونيور، بالإضافة إلى جوائز أفضل مونتاج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية.



