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برجك اليوم

Lebanon 24
19-02-2024 | 22:50
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الحمل
من كان يتمتع بالوفاء والإخلاص مثلك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل
الثور
قد تضطر لإنفاق الكثير من المال خلال هذه الفترة وهو ما سيضعك تحت ضغط جديد عليك أن تتخطى هذه المرحلة بحكمة شديدة
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الجوزاء
 حين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذراً من ارتكاب الأخطاء أمام الزملاء وبعض الخبثاء
السرطان
 يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات
الأسد
تبدو الأعمال جيدة وتسير على ما يرام، ولكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال
العذراء
لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم ، فلديك أيضاً مشكلة في التركيز على المهام اليومية ، على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك ، لا تخفض رأسك في يأس
الميزان
يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية
العقرب
قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع
القوس
تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة
الجدي
 تزال بعض الخلافات اليوم وتبرز إلى الواجهة مجدداً قضية تأجّلت أو عانت بعض التسويف
الدلو
عليك أن تدرك مدى حدودك وسلطاتك في تولي بعض الأمور الموكلة إليك لإنجازها في الوقت المحدد
الحوت
تختفي اليوم بعض الالتباسات، في حين تكون محط الاهتمام وتقطف ثمار جهود سابقة
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