بالصورة... إمرأة هندية تعثر على مسمار في وجبة رحلة طيران

عثرت امرأة في رحلة عمل إلى مدينة تشيناي بالهند، على مسمار في شطيرة قُدّمت لها على متن الطائرة.



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وبينما كانت تنهي شطيرة السبانخ والذرة، قالت السيدة لاوتيلا إنها شعرت بصوت طقطقة حادة لحلقة صلبة علقت بين أسنانها وأدركت وجود مسمار في حشوة الشطيرة. ووفقًا لصحيفة الإندبندنت، أوضحت جيوتي راوتيلا، التي شاركت تجربتها المروعة على وسائل التواصل الإجتماعي، أنها فوجئت بالعثور على مسمار في شطيرة السبانخ التي كانت تتناولها على متن طائرة إنديغو.وبينما كانت تنهي شطيرة السبانخ والذرة، قالت السيدة لاوتيلا إنها شعرت بصوت طقطقة حادة لحلقة صلبة علقت بين أسنانها وأدركت وجود مسمار في حشوة الشطيرة.

وقالت شركة إنديجو في بيان رسمي: "لم يتم الإبلاغ عن هذه المشكلة على متن الطائرة" واعتذرت عن أي إزعاج تسبب في إزعاج الركاب.