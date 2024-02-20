Advertisement

منوعات

بالصورة... إمرأة هندية تعثر على مسمار في وجبة رحلة طيران

Lebanon 24
20-02-2024 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1166327-638440183127285034.jpg
Doc-P-1166327-638440183127285034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثرت امرأة في رحلة عمل إلى مدينة تشيناي بالهند، على مسمار في شطيرة قُدّمت لها على متن الطائرة.
ووفقًا لصحيفة الإندبندنت، أوضحت جيوتي راوتيلا، التي شاركت تجربتها المروعة على وسائل التواصل الإجتماعي، أنها فوجئت بالعثور على مسمار في شطيرة السبانخ التي كانت تتناولها على متن طائرة إنديغو.
Advertisement


وبينما كانت تنهي شطيرة السبانخ والذرة، قالت السيدة لاوتيلا إنها شعرت بصوت طقطقة حادة لحلقة صلبة علقت بين أسنانها وأدركت وجود مسمار في حشوة الشطيرة.
وقالت شركة إنديجو في بيان رسمي: "لم يتم الإبلاغ عن هذه المشكلة على متن الطائرة" واعتذرت عن أي إزعاج تسبب في إزعاج الركاب.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:34 | 2024-02-20
01:20 | 2024-02-20
00:31 | 2024-02-20
23:25 | 2024-02-19
23:00 | 2024-02-19
22:50 | 2024-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24