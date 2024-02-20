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باحث أميركي يتوقع موعد نهاية البشرية على الأرض... اليكم ما سيحدث

Lebanon 24
20-02-2024 | 04:34
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توقع إلييزر يودكوفسكي، الباحث الأميركي في مجال الذكاء الإصطناعي المعروف بتشاؤمه، أن مستقبل البشرية يقترب من نهايته ويرى أن نهاية البشرية على الأرض باتت قريبة وأن الروبوتات ستكون السبب في ذلك في وقت قريب جدا، معطيا حدا زمنيا بأن ذلك سيحدث خلال خمس سنوات.
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وقال الباحث في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية: "إذا سمحت لي أن أضع احتمالاً لذلك، أشعر أن الوقت المتبقي لنا أقرب إلى خمس سنوات منه إلى 50 سنة".
وأضاف إلييزر يودكوفسكي: "ما يعنيه "الوقت المتبقي" هو أن كل شيء سينتهي بواسطة الآلات، أو نهاية العالم الشبيهة بنهاية العالم على غرار فيلم "تيرميناتور"، أو مشهد مروع شبيه بمصفوفة ماتريكس".



وواصل الباحثون نظرتهم المتشائمة، حيث قال الباحثان لصحيفة بريطانية: "تكمن الصعوبة في أن الناس لا يدركون حجم المشاكل الناجمة عن الارتباط بين الروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء الإصطناعي".
 
وأضاف يودكوفسكي، مؤسس معهد ذكاء الآلة في كاليفورنيا، للصحيفة نفسها: "لدينا فرصة ضئيلة لبقاء الإنسان على قيد الحياة".
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