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أنفق أكثر من 6000 دولار على عملية زراعة الشعر... فكيف أصبح مظهره؟ (صور)

Lebanon 24
20-02-2024 | 06:04
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أنفق رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، أكثر من 6 آلاف دولار على عملية زراعة الشعر والحواجب في تركيا، ما أدى إلى تحول مذهل في مظهره.

وبدأ "ويليام راين"، من كاليفورنيا، بمواجهة مشاكل مع شعره في سن المراهقة وسرعان ما بدأ يلاحظ أن خط شعره ينحسر وأن حواجبه أصبحت أرق أيضًا.
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وحاول المواطن الأميركي، الذي بدأ يشعر بالخجل من مظهره، بتصفيف خصلاته الرفيعة لإخفاء خط شعره، ولكن، في نهاية المطاف، قرر راين السفر لإنفاق حوالي 6300 دولار على عملية زرع شعر على أمل أن يؤدي ذلك إلى تجديد مظهره.

وفي هذا السياق، قال راين إن النتائج مذهلة كما أنه أفضل قرار اتخذه في حياته، حيث كان راين في حاجة ماسة إلى حل دائم، لذلك دفع مبلغًا باهظًا في محاولة منه لتحفيز نمو الشعر.

وأجرى العملية عام 2023، وقال إن حواجبه كانت الأكثر إيلامًا حيث أجرى استشارة أولية عبر تطبيق الواتساب، قبل أن يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا، ثم عُرض عليه عرضًا توضيحيًّا للعملية الجراحية، كما أن الجراحة استغرقت ثماني ساعات.
 
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