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وفاة رضيع بطريقة وحشية على يد والديه

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:00
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أدين أب بقتل ابنه البالغ من العمر ستة أشهر.

 

وتوفي كايرو هوليك بين ذراعي والدته في المستشفى في المملكة المتحدة في 12 شباط 2020.

 

وأدين والده ديفيد هوليك، 29 عامًا، حديثاً بتهمة القتل غير العمد بعد وفاة كايرو.

 

وكان هوليك قد نقل طفله إلى المستشفى في الساعات الأولى من يوم 9 شباط 2020، زاعماً أنه وجده متعباً ولا يتنفس.

 

وأضاف أنه هز ابنه الرضيع في محاولة فاشلة لإحيائه، ليكتشف الأطباء نزيفًا في دماغ كايرو، واكتشفوا المدى الكامل لإصاباته التي لم يكن من الممكن النجاة منها.

 

واتخذ المسعفون قرارًا مفجعًا بإيقاف أجهزة دعم الحياة عن الطفل.

 

وأظهر تشريح الجثة أن كايرو أصيب بكسور معقدة في الجمجمة مما أدى إلى إصابة دماغية كارثية، كما تم اكتشاف كسر آخر في ذراع الطفل.

 

ورفض هوليك شرح إصابات كايرو المروعة، نافيًا أي تورط إجرامي في وفاة الطفل.

 

ولكن تمت إدانته الآن بقتل ابنه بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، واعترف للمحكمة أن ابنه سقط منه حين كان بين ذراعيه.

( lbc)
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