Advertisement

منوعات

فضيحة بطلها طبيب تجميل معروف: "وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"

Lebanon 24
20-02-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1166553-638440594888564569.jpg
Doc-P-1166553-638440594888564569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استمعت المحكمة إلى طبيب تلفزيوني مارس الجنس مع مريضة في عيادته ووعدها بالبوتوكس من أجل المتعة.

 

وقيل إن الدكتور تيغيون إيشو، من برنامج "هذا الصباح"، التقى بها لأول مرة في نادٍ للرجال.

 

لقد كانت تقدم خدمات جنسية على المواقع إباحية، وقامت بزيارة الطبيب وهو والد لطفلين لاستشارته حول عملية تجميل الشفاه، والتي يقدمها في عياداته في لندن ونيوكاسل ودبي.

 

وقالت كلوي هدسون من المجلس الطبي العام، إنه بعد موعد في 2019، تابعته عبر الإنترنت وكان يرد على منشوراتها بمحتوى جنسي، وفق ما نقل موقع ذا صن.

 

وقالت السيدة هدسون إن المريضة أخذت هذا الأسلوب على أنه يعني أنه قد يرغب في أن يكون عميلاً لخدماتها الجنسية في نفس الوقت الذي كان يعالجها فيه.

 

وتبع ذلك المزيد من النصوص الصريحة، وقالت السيدة هدسون إن الدكتور إيشو كان على علم بأن ذلك خطأ لأنه قال للمريضة في إحدى الرسائل: "إذا كسرت القوانين الطبية فستنتهي مسيرتي المهنية".

 

وقالت إن الدكتور إيشو كان على علم بأن المرأة معرضة للخطر بسبب وظيفتها، حيث أن مظهرها يدر دخلها.

 

 وتزعم المريضة أنهما مارسا الجنس في نهاية المطاف في عيادته في نيوكاسل، وأنه بعد ذلك أخبرها أنه يمكنه "إعطاءها البوتوكس مقابل خدمات جنسية".

 

الدكتور إيشو نفى ذلك، واعترف بأربعة من أصل عشرة تهم، من بينها إقامة علاقة عاطفية غير لائقة معها في الفترة من 2019 إلى 2022.

 

وكما كشفت صحيفة The Sun في عام 2022، بعد أن أثيرت المزاعم لأول مرة، وضع الدكتور إيشو شروطًا خاصة على رخصته، بما في ذلك الحاجة إلى مرافقته عند التعامل مع مريضات من الإناث.

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2024-02-20
11:05 | 2024-02-20
08:34 | 2024-02-20
06:52 | 2024-02-20
06:04 | 2024-02-20
04:34 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24