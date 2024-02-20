الحمل





عاطفياً: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح وتوضيح الكثير من النقاط العالقة بينكما

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صحياً: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي مهنياً: لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الزملاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدةعاطفياً: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح وتوضيح الكثير من النقاط العالقة بينكماصحياً: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي

الثور

مهنياً: لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيراً، فكن واقعياً واطرد الأفكار السود من رأسك



عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار



صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة بحرية وممارسة السباحة

الجوزاء

مهنياً: لا تقدم خدمات مجانية اذا لم ترغب بذلك، ولا سيما أنك لن تجني شيئاً من ذلك



عاطفياً: العفو عند المقدرة انجاز يسجَّل لك، لكن في المقابل حاول ان تظهر بعضاً من قوتك



صحياً: رياضة المشي يومياً تجنبك العصبية التي تدفعك إلى الانفعال

العذراء

مهنياً: الإنجازات لا تصنع نفسها بنفسها، الجهد والتعب مطلوبان، حاول أن تقوم ببعض الأشياء الجديدة داخل المشاريع



عاطفياً: شيء ما يغضب شريكك ويحزنه بشدة، لا تعلم السبب أو الأمر، لا تحاول سؤاله، هو غاضب بشدة وغير قادر على الرد، حاول تهدئته قليلاً وانتظر حتى يأتي هو ويحكي لك



صحياً: اضبط نفسك فالامر ضروري وحاول القيام ببعض ما يفرح قلبك وينسيك أتعاب الحياة اليومية

السرطان

مهنياً: الإنجازات لا تصنع نفسها بنفسها، الجهد والتعب مطلوبان، حاول أن تقوم ببعض الأشياء الجديدة داخل المشاريع



عاطفياً: شيء ما يغضب شريكك ويحزنه بشدة، لا تعلم السبب أو الأمر، لا تحاول سؤاله، هو غاضب بشدة وغير قادر على الرد، حاول تهدئته قليلاً وانتظر حتى يأتي هو ويحكي لك



صحياً: اضبط نفسك فالامر ضروري وحاول القيام ببعض ما يفرح قلبك وينسيك أتعاب الحياة اليومية

الاسد

مهنياً: تكون هذا اليوم قادراً على إيجاد وسائل جديده في العمل تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر



عاطفياً: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بأولها وضع النقاط على الحروف اليوم قبل الغد



صحياً: تقاوم بكل ما أوتيت من إرادة ما يغريك على تناول المأكولات التي قد تعرضك للبدانة

العذراء

مهنياً: تغييرات متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لتحقيق المزيد من التطور والتقدم



عاطفياً: تعاون جدّي مع الشريك من أجل مستقبل أفضل، وذلك سببه التفاهم التام بينكما والانسجام الكبير والاتفاق



صحياً: تعامل بروية وحكمة من أجل الحفاظ على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك

الميزان

مهنياً: إستفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن والأناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم لإطلاق جديد



عاطفياً: كن صريحاً مع الشريك لأنّ القدر دولاب، فقد تنقلب الأمور ضدك وتجد نفسك عاجزاً عن تحمّل ردّات الفعل



صحياً: تقرر ممارسة بعض الرياضات التأملية التي تساعدك على الراحة النفسية

العقرب

مهنياً: لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي، كن حازماً وحاول استعادة رأيك في ما هو مهم ، وإلا قد تعاني انتكاسات دائمة



عاطفياً: وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها، إذا استطعت تنفيذ ذلك، تجد أيضاً أن الحلول أصبحت أسهل



صحياً: قد تلجأ إلى المطالبة بعطلتك السنوية على الرغم من الأعمال الكثيرة، لكي تستريح بعض الوقت وتروح عن نفسك

القوس

مهنياً: يزداد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقية، وكذلك اظهار الأخطاء وعرضها، إنه الوقت المناسب للقيام بالأعمال الروتينية المضنية التي تتطلب البحث عن الاخطاء وتصحيحها



عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما



صحياً: قد تكون معرضاً في هذه المرحلة لضغط عصبي، وللمناسبة إنه يوم جيد لبدء النظام الغذائي

الجدي

مهنياً: تعزم على تغيير حياتك للتخلص من كل ما يزعجك ويعيق حركتك في العمل لتبرهن للجميع أنك صاحب إرادة صلبة



عاطفياً: تشعر أن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لحالة التردد أو عدم الثبات في أسس حياتك العاطفية، وتجتهدين لوضع أسس جديدة متينة



صحياً: الأولوية في حياتك إلى جانب حياتك المهنية والعائلية يجب أن تكون لوضعك الصحي لا لشيء آخر ثانوي

الدلو

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم طاقة إيجابية، ولن تعاكسك بعض الأمور في العمل ولا تعرف كيف تتعامل معها



عاطفياً: تدخلاتك تسبب المتاعب للحبيب فكن حذراً وإلا فإنك لن تلبث أن تصبح وحيداً ومنزوياً لا يتقرب منك أحد



صحياً: اضطراب في المعدة أو شعور بآلام خفيفة في الظهر ما يستدعي زيارة الطبيب على عجل

الحوت

مهنياً: من المؤسف ما وصلت إليه حالتك، بسبب عدم مبالاتك بكل ما يدور حولك من أمور أخطأت في تقدير حساباتك لها



عاطفياً: لا تخضع لمتطلبات الحبيب قبل أن تتأكد من إمكاناتك وإلا وضعت نفسك أم موقف محرج لن تعرف كيف تتخلص منه



صحياً: يجب أن تكون معتدلاً في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة