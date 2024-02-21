الفوانيس.. تُضيء سماء تايوان(صور)

يعد مهرجان بينغشي للفوانيس الذي انطلقت فعالياته في تايوان، أحد أفضل المهرجانات في العالم حيث يفد الآلاف إلى بلدة شيفين الصغيرة في تايبية لمشاهدة السماء التي تتلألأ بمئات الآلاف المصابيح.

Advertisement ويقام مهرجان بينغشي للفوانيس خلال أول اكتمال للقمر في العام القمري الصيني الجديد ، وهو التاريخ الذي يتغير كل عام.

ويجذب الحدث عشرات الآلاف من الزوار إلى بلدة شيفين لإطلاق ما يقدر بنحو 100.000 إلى 200.000 من فوانيس مصنعة من ورق الأرز الذي يتوهج في سماء الليل.