تفوق لبناني في قطر: أفضل منتج عربي مبتكر لـ2024

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فاز فريق guide me من ثانوية راشيا الرسمية بجائزة أفضل منتج عربي مبتكر للعام 2024 في قطر، بعدما كانت فازت الثانوية بالمركز الأول في لبنان كأفضل شركة ناشئة لعام 2023 حيث قدم الفريق الممثل للثانوية منتجاً بتقنية التصوير والتحسس الالكتروني لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية بالاندماج الاجتماعي.وعمل الفريق بمتابعة وإشراف مدير الثانوية ربيع خضر، والمؤلف من الأستاذ شادي دهام إشرافاً وتخطيطاً والمعلمة رودينة قسام تدقيقاً لغوياً، وترأس الفريق التقني المهندس رعد البراضعي وكل من غيدا مهنا وديما ابو غوش ومساعدة منوال شديد، سليمان مهنا وربيع جبر.أما الطلاب فهم: باتريسيا سعد، جلنار بحمد، راشيل مهنا، سالي مهنا، مكرم درغام، نور عربي، وائل بحمد، وائل السقعان ويوسف محمود.